Ablenkung am Steuer führte zu einem Crash auf der L47. Zwei Fahrer verletzt, drei Autos beschädigt – die Moselstrecke war zeitweise komplett gesperrt.

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos an der Mosel sind zwei Fahrer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein Autofahrer war vermutlich durch Ablenkung auf der L47 zwischen Bernkastel-Kues und Lieser auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte.

Dort streifte er zunächst ein entgegenkommendes Auto, dann stieß er frontal mit einem dahinter fahrenden Fahrzeug zusammen. Der Unfallverursacher wurde laut Polizei leicht verletzt. Der Fahrer des Autos in Frontalkollision erlitt schwere Verletzungen.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand demnach erheblicher Sachschaden. Die L47 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen sowie der Bergung der Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt werden, hieß es.