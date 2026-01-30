Knapp drei Promille
Autofahrer kann sich kaum auf den Beinen halten
Sturzbetrunken hinter dem Steuer: Ein Transporterfahrer fährt auffällig langsam - und wird schließlich von der Polizei ertappt.

Nackenheim (dpa/lrs) – Mit fast drei Promille Atemalkohol hat die Polizei den Fahrer eines Transporters sturzbetrunken in Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen) aus dem Verkehr gezogen. Ein Zeuge habe den 28-Jährigen am späten Donnerstagabend gemeldet und verfolgt, teilte die Polizei mit. Der Mann habe den Transporter verlassen und sich kaum auf den Beinen halten können.

Nach der Personenbeschreibung des Zeugen hätten die Beamten den 28-Jährigen in einem Restaurant unweit des Transporters ausfindig gemacht. Neben einem massiven Alkoholgeruch seien «diverse körperliche Auffälligkeiten» festgestellt worden. Sein Führerschein sei ihm abgenommen worden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, da der auffällig langsam fahrende Transporter mehrfach überholt worden sein.

