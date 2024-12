Autofahrer gerät in Gegenverkehr – Sechs Verletzte

Auf einer Landstraße gerät ein Fahrer mit seinem Auto in einer Kurve auf die falsche Straßenseite. Weil genau in diesem Moment ein anderes Fahrzeug entgegenkommt, kommt es zum Unfall.

Selters (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Selters im Westerwaldkreis sind sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 55-jähriger Mann war am späten Montagabend nach Angaben der Polizei mit seinem Auto in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto kam. Die sechs Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 60.000 Euro.