Bei der Fahrt geblendet
Autofahrer gerät durch Laserpointer auf Gegenfahrbahn
Skulptur in Regenbogenfarben beschmiert
Der 35-Jährige konnte Fotos und Videos von der Tat aufnehmen, die die Polizei nach eigenen Angaben zu einer konkreten Wohnung führte. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Ein Autofahrer wird am späten Abend bei einer Fahrt über eine Landstraße von dem Strahl eines Laserpointers geblendet. Er wird kurz darauf für die Polizei zu einem wichtigen Zeugen.

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Wittlich (dpa/lrs) – Ein 35-jähriger Autofahrer sowie weitere Verkehrsteilnehmer sollen am späten Freitagabend durch den Einsatz eines Laserpointers geblendet worden sein. Der 35-Jährige sei auf der Landstraße 55 von Wittlich kommend so massiv von dem grünen Laserpointerstrahl geblendet worden, dass er auf die Gegenfahrbahn geraten sei, teilte die Polizeidirektion Wittlich mit.

Der Autofahrer habe im Anschluss Blendungen weiterer Verkehrsteilnehmer bemerkt und Fotos und Videos von der Tat anfertigen können. Das Bild- und Videomaterial habe die alarmierten Einsatzkräfte zu einer Wohnung der vermeintlichen Verursacher geführt, erklärte ein Sprecher der Polizei. Zu konkreten Tatverdächtigen konnte der Sprecher zunächst keine weiteren Angaben machen, dies sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:260627-930-293732/1

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