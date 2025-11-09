Autofahrer flüchtet mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde ist bei Bad Kreuznach ein Autofahrer der Polizei entwischt – über das Kennzeichen wurde ein 23-Jähriger als mutmaßlicher Raser ermittelt. Der Fahrer hatte sich nachts auf der vierspurigen Bundesstraße 41 einer Zivilstreife vor ihm mit erhöhtem Tempo genähert, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Er kollidierte demnach fast mit einem anderen Auto, das ebenfalls in dieselbe Richtung fuhr. Die B 41 hat dort wechselnde Tempolimits zwischen 80 und 120 Kilometern pro Stunde.

Die Polizeistreife schaltete das Blaulicht ein und verfolgte den Wagen. Der Fahrer beschleunigte noch stärker, wie es hieß. Er entkam vorerst über eine Landstraße – die Beamten verloren seinen Wagen schließlich aus den Augen. Die Ermittlungen gegen den identifizierten mutmaßlichen Raser laufen, die Polizei sucht Zeugen.

