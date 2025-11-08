Autofahrer flieht vor Kontrolle der Polizei

Ludwigshafen/Ellerstadt (dpa/lrs) – Ein Autofahrer hat sich mit der Polizei in der Pfalz eine Verfolgungsfahrt geliefert. Der 25-Jährige wollte sich bei Ellerstadt (Kreis Bad Dürkheim) einer Verkehrskontrolle entziehen, wie die Polizei mitteilte. Er habe die Aufforderung zum Anhalten ignoriert, Gas gegeben und sei mit hoher Geschwindigkeit Richtung Autobahn 650 geflohen.

Mehrere Polizeiautos nahmen die Verfolgung auf. Die Fahrt führte über die Autobahn sowie mehrere Bundes- und Landstraßen, bis sie in einem Feld bei Schifferstadt endete, wie die Polizei mitteilte. Dort sei der 25-Jährige widerstandslos festgenommen worden.

«Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol», teilte die Polizei weiter mit. Ob dies der Grund für seine Flucht in der Nacht auf Samstag war, werde noch ermittelt. Verletzt worden sei niemand. Der 25-Jährige müsse mit einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.