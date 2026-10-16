Schreck am Abend für Tiere eines Zoos im Saarland: Ein Unbekannter rast durch einen Zaun und kommt erst auf dem Zoogelände zum Stehen. Der Fahrer ist auf und davon. Wie ist der Unfall abgelaufen?

Neunkirchen (dpa/lrs) – Ein bislang Unbekannter hat in Neunkirchen mit einem nicht zugelassenen Auto den Grenzzaun eines Zoos durchbrochen und ist dann geflüchtet. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Neunkirchen mitteilte, wurde das durch den Unfall deformierte Auto am Mittwochabend in der Nähe des Haupteingangs gefunden. Nach Angaben der Zooleitung wurden bei dem Unfall keine Tiergehege beschädigt.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Autofahrer bei nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve am Zoo von der Straße nach links abgekommen und mit dem Bordstein kollidiert sein. Beim anschließenden Gegenlenken soll er dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren und in den Grenzzaun gerast sein. Nach etwa 15 Metern sei er dann zwischen Bäumen und Sträuchern zum Stehen gekommen.

Man sei zwischen 21 und 22 Uhr über den Fund des stark beschädigten Autos informiert worden, teilte die Zooleitung mit. Die Polizeisprecherin erklärte, dass der unbekannte Autofahrer auch am Tag nach dem Unfall weiterhin flüchtig sei. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.