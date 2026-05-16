Im Landkreis Kaiserslautern durchbricht ein Autofahrer beim Einparken eine Mauer und stürzt in die Tiefe. Eine folgenschwere Verwechslung soll laut Polizei den Unfall verursacht haben.

Reichenbach-Steegen (dpa/lrs) – Im eigenen Garten in Reichenbach-Steegen ist ein Autofahrer mit seinem Wagen vier Meter in die Tiefe gestürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann am späten Freitagnachmittag rückwärts einparken wollen und dabei Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit.

Infolgedessen habe das Auto eine Mauer durchbrochen und sei in den darunterliegenden Garten des Fahrers gestürzt. Der Mann erlitt den Einsatzkräften zufolge schwere Verletzungen. Seine Beifahrerin sei unverletzt geblieben. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht – die Beifahrerin nur vorsorglich zur Abklärung.