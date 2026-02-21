An einer Abbiegung fährt ein Autofahrer über einen Gehweg und stürzt in die Tiefe. Trotz des heftigen Aufpralls ist er zunächst nicht am Unfallort zu finden. Stand er unter Alkoholeinfluss?

Blieskastel (dpa/lrs) – Ein Autofahrer hat in Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) ein Geländer durchbrochen und ist mit seinem Wagen etwa anderthalb Meter in die Tiefe auf eine Wiese gestürzt. Er sei wohl nicht ernsthaft verletzt worden, weil er anschließend vom Unfallort geflüchtet sei, teilte die Polizei mit. Warum der Mann dies tat, war zunächst unklar.

Als Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen und den Fahrer nicht entdecken konnten, leiteten sie umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Der mutmaßliche Fahrer wurde schließlich bei Angehörigen entdeckt. Weil der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Alkohol Auto gefahren war, ermittelt nun die Polizei.

Der Fahrer hatte an einer Einmündung die Kontrolle über seinen Wagen verloren, ein massives Geländer am Gehweg durchbrochen und war etwa 1,60 Meter tief in die angrenzende Wiesenfläche gestürzt. Durch den heftigen Aufprall wurden die Airbags ausgelöst und der Motor aus dem Motorraum gerissen.