Mainz
Autofahrer bei Unfall mit Rettungswagen verletzt
Polizei und Krankenwagen
Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. (Symbolbild)
Jens Kalaene. DPA

Ein Auto will nach links abbiegen, ein Rettungswagen setzt zum Überholen an: Da kracht es.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Rettungswagen ist in Mainz-Ebersheim mit einem Auto zusammengestoßen. Der 19 Jahre alte Fahrer des Autos wurde nach Angaben der Polizei bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Vor ihm fuhr das Auto des 19-Jährigen. Der Unfall geschah laut Polizeibericht, als der Autofahrer nach links abbiegen wollte, der Rettungswagen aber gleichzeitig zum Überholen ansetzte. Die weiteren Umstände des Verkehrsunfalls sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:260809-930-505822/1

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