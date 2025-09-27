Saarlouis (dpa/lrs) – Bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Autofahrer bei Saarlouis lebensgefährlich verletzt worden. Der 33-Jährige sei aus Unachtsamkeit auf der B269 zwischen Felsberg und Ittersdorf auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei mit. Dort kam ihm ein Lastwagen entgegen – es kam zur Kollision.
Der Fahrer des Lastwagens, der eine Vollbremsung eingeleitet hatte, blieb den Angaben zufolge unverletzt. Das Auto wurde vollständig zerstört.
