Ein Autofahrer will vor einer Polizeikontrolle fliehen und rast davon. Doch die Flucht endet abseits der Straße. Die Beamten decken noch weitere Vergehen auf.

Neuwied (dpa/lrs) – Ein Fahrer ohne Führerschein hat im Landkreis Neuwied auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle einen Unfall verursacht. Der 20-Jährige war in der Nacht dem Streifenwagen auf der Autobahn 3 zunächst gefolgt, dann aber in einem Ausfahrtsbereich wieder auf die Autobahn gefahren, wie die Polizei mitteilte.

Schließlich verließ er die Autobahn. Auf einer Landstraße bei Buchholz kam das Auto von der Fahrbahn ab. Drei Mitfahrerinnen wurden dabei leicht verletzt. Der Fahrer und ein weiterer Insasse blieben unverletzt.

Der 20-Jährige stand nach Angaben der Polizei unter dem Einfluss berauschender Mittel und hatte keine Fahrerlaubnis. Um welche Substanzen es sich handelte, war zunächst unklar. Eine Blutprobe müsse laut einer Polizeisprecherin noch ausgewertet werden.