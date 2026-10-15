Weil ihm um das Jahr 2000 herum die Fahrerlaubnis entzogen wurde, ist ein heute 71-Jähriger seitdem ohne Führerschein unterwegs gewesen - auch im Auto.

Neuhofen (dpa) – Die Polizei hat in Rheinland-Pfalz einen 71-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der schon lange ohne Führerschein unterwegs ist. Der Fahrer gab bei einer Kontrolle am Mittwoch in Neuhofen an, dass ihm sein Führerschein vor etwa 26 Jahren entzogen worden sei und er seitdem keinen neuen mehr beantragt habe, aber weiter fahre.

Gegen den 71-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel sei sichergestellt worden, hieß es. Ob auch das Auto eingezogen wird, soll noch geprüft werden.