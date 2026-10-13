Schon wieder war bei Wiesbaden Geduld gefragt: Eine kurzfristige Sperrung sorgte auf der Autobahn für Einschränkungen. Mehrere Stunden später ist die Stelle wieder frei.

Wiesbaden (dpa) - Nach einer mehrstündigen Sperrung im Autobahnkreuz Schierstein ist die Autobahn 66 in Richtung Frankfurt wieder frei. Grund für die Sperrung waren kurzfristig aufgetretene Schäden an der Fahrbahn gewesen, wie die Autobahn GmbH West mitteilte. Diese seien nun repariert worden. Damit kann der Verkehr im Autobahnkreuz wieder fließen.

Eigentlich war es nur eine Strecke von ein paar Metern, die auf der Fahrbahn betroffen war. Autofahrer mussten deshalb aber ab dem Vormittag eine Umleitung fahren - runter auf die A643, wenden, zurück zum Autobahnkreuz. So konnten sie hinter dem gesperrten Abschnitt wieder auffahren. Größere Staus habe es aber nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Gegen 17.00 Uhr war die Sperrung aufgehoben.

Schon im September Verkehrschaos

Schon im September hatte eine defekte Behelfsbrücke ganz in der Nähe für Probleme gesorgt. Damals war ein Teilabschnitt der A643 zwischen der Schiersteiner Brücke und dem Schiersteiner Kreuz kurzfristig gesperrt worden. Es kam zu einem Verkehrschaos und einem kilometerlangen Stau.