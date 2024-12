Autobahn nach Lkw-Unfall wieder frei

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Wegen eines Unfalls zwischen zwei Lkw war die A6 bei Kaiserslautern in Fahrtrichtung Saarbrücken für mehrere Stunden gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 53 Jahre alter Fahrer bei der Kollision verletzt.

Die beiden Sattelzüge waren gegen 4 Uhr morgens laut Polizei hintereinander in Richtung Saarbrücken unterwegs. Der Fahrer des vorderen Lkw habe nach eigenen Angaben in weiter Entfernung zwei Fahrzeuge mit eingeschaltetem Warnblinker gesehen und gebremst. Der nachfolgende Lkw-Fahrer habe die Situation offenbar zu spät erkannt und nicht genügend Sicherheitsabstand gehalten, sodass er seinem Vordermann ungebremst auf den Anhänger auffuhr. Dabei wurde er verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des vorderen Sattelzugs blieb unverletzt.

Bergungsarbeiten bis zum Nachmittag

Beide Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein Auto, das über die Trümmerteile fuhr, musste ebenfalls abgeschleppt werden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis zum Nachmittag. Gegen 16 Uhr gab die Polizei die Straße wieder frei.

Der vordere Sattelzug hatte mehrere Tonnen Frischfleisch geladen. Da wegen der Kollision die Kühlung des Anhängers nicht mehr funktionierte, wurde ein Havariekommissar verständigt.