Autobahn 60 am Wochenende gesperrt

Auf Behinderungen und Verzögerungen müssen sich Autofahrer am Wochenende auf der A60 bei Mainz einstellen.

Mainz (dpa/lrs) – Wegen Fahrbahnsanierungen wird die Autobahn 60 am kommenden Wochenende zwischen dem Kreuz Mainz-Süd und der Anschlussstelle Mainz-Finthen stellenweise ganz gesperrt. Die Bauarbeiten beginnen am Freitagabend gegen 20.00 Uhr und dauern voraussichtlich bis Montag 5.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH ankündigte.

Die Sperrung betrifft die A60 in Fahrtrichtung Bingen zwischen den Anschlussstellen Mainz-Lerchenberg und Mainz-Finthen. In Fahrtrichtung Frankfurt gilt die Vollsperrung für den Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg und dem Kreuz Mainz-Süd.

Der Verkehr wird umgeleitet in Richtung Frankfurt über Klein Winternheim und in Richtung Bingen über die Koblenzer Straße zur Saarstraße.