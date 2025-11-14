Autobahn 60 am Kreuz Mainz-Süd ab Freitagabend dicht

Auf Behinderungen, Verzögerungen und Umleitungen müssen sich Autofahrer auf der A60 am Kreuz Mainz-Süd einstellen.

Mainz (dpa/lrs) – Die Autobahn 60 am Kreuz Mainz-Süd ist von Freitagabend 20.00 Uhr bis Montagmorgen 5.00 Uhr in beide Richtungen dicht. Grund sind Fahrbahnerneuerungen, wie die Autobahn GmbH ankündigte.

Die Sperrung betrifft die A60 in Fahrtrichtung Bingen zwischen den Anschlussstellen Mainz-Lerchenberg und Mainz-Finthen. In die Gegenrichtung – nach Frankfurt – gilt die Vollsperrung für den Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg und dem Kreuz Mainz-Süd.

Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Autofahrer in Richtung Frankfurt nehmen ab der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg die Essenheimer Straße und von dort die Kreisstraße 51 zur Anschlussstelle Klein-Winternheim.

Wer in Richtung Bingen unterwegs ist, wird von der Anschlussstelle Lerchenberg über die Koblenzer Straße zur Saarstraße umgeleitet.