Nachts will die Polizei ein Auto kontrollieren. Doch der Fahrer ist erst 16, außerdem mit dem abgemeldeten Auto seines Vaters unterwegs - und gibt Gas.

Altenkirchen (dpa/lrs) – Ein Jugendlicher ist in einem Auto in der Nacht vor der Polizei geflüchtet – quer durch die Innenstadt von Altenkirchen. Die Beamten hatten den Wagen für eine Kontrolle anhalten wollen, wie die Polizei mitteilte. Doch da soll der 16 Jahre alte Fahrer Gas gegeben haben: Mit drei weiteren Jugendlichen an Bord fuhr er mutmaßlich erst verkehrt herum eine Einbahnstraße entlang, soll später viel zu schnell durch die Fußgängerzone gefahren sein und an einer Stelle fast die Kontrolle über das Auto verloren haben.

Auf einer Kreuzung hielt der Wagen schließlich an, wie es in der Mitteilung hieß. Die Polizisten fanden heraus, dass der junge Fahrer keinen Führerschein hatte und sich für die Spritztour das abgemeldete Auto seines Vaters geschnappt hatte. Gegen den 16-Jährigen seien Strafverfahren eingeleitet worden. Seine drei Mitfahrer waren demnach 16 bis 17 Jahre alt.