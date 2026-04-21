Unfall
Auto verkeilt sich an Stauende unter Lastwagen
Unfall auf Autobahn
Die Fahrbahn musste für die Bergung voll gesperrt werden. (Symbolbild)
Michael Matthey. DPA

Der Fahrer wird bei dem Unfall auf der A61 schwer verletzt. In der Folge wuchs der Stau auf zehn Kilometer an.

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Emmelshausen (dpa/lhe) – Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 61 schwer verletzt worden, als er an einem Stauende auf einen Lastwagen auffuhr. Kurz hinter der Anschlussstelle Emmelshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) übersah der 62-Jährige den auf dem rechten Fahrstreifen abbremsenden Sattelschlepper, wie die Autobahnpolizei berichtete. Sein Wagen verkeilte sich unter dem Auflieger.

Der Mann kam demnach mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Koblenzer Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber drehte wieder ab. Die 41-jährige Fahrerin des Sattelschleppers blieb unverletzt. Die Fahrbahn Richtung Süden wurde für 1,5 Stunden voll gesperrt. Es bildete sich zeitweise ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern.

© dpa-infocom, dpa:260421-930-975579/1

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Verkehr

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