Pirmasens (dpa/lrs) – Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Schulbus in Pirmasens sind neun Kinder leicht verletzt worden. Ein Kind sei mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zudem brachten die Eltern von zwei weiteren Kindern diese zur Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus.

Nach den ersten Ermittlungen hatte die Autofahrerin am Mittag im Stadtteil Fehrbach beim rechts einbiegen auf eine Straße die Vorfahrt des Schulbusses missachtet. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden.