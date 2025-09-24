An einer Einmündung stoßen zwei Fahrzeuge zusammen. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.

Nastätten (dpa/lrs) - Die Bundesstraße 274 zwischen Nastätten und Holzhausen im Rhein-Lahn-Kreis ist nach einer Sperrung wegen eines Unfalls wieder befahrbar. Am Morgen kollidierte ein Auto beim Abbiegen nach links mit einem entgegenkommenden Motorrad, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der Motorradfahrer nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die B274 musste etwa eine Stunde lang für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.