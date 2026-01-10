Auto überschlägt sich – zwei Menschen schwer verletzt

Zwei junge Männer überschlagen sich mit ihrem Auto. Das Fahrzeug kommt in einem Acker zum Stehen. Verkehrsteilnehmer melden das der Polizei.

Rheinzabern (dpa/lrs) – Zwei Männer im Alter von 24 und 31 Jahren haben sich mit einem Auto überschlagen und sind dabei schwer verletzt worden. Der 24-jährige Fahrer sei aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Bundesstraße bei Rheinzabern mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er und sein Beifahrer seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Polizei sei durch mehrere Verkehrsteilnehmer über den Unfall informiert worden, hieß es. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären, wie die Polizei mitteilte. Ob das Wetter eine Rolle gespielt hat, lasse sich noch nicht sagen.