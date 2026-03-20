Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Wie es zu dem Unfall im Kreis Birkenfeld kam, ist unklar.

Rötsweiler (dpa/lrs) – Im Kreis Birkenfeld hat sich ein Auto überschlagen – vier Menschen wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der B41 bei Rötsweiler. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam das mit vier Personen besetzte Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen.

Alle Insassen hätten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien können. Sie wurden nach einer medizinischen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Am Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden. Die Straße musste eine Stunde lang gesperrt werden.