In einer Kurve kommt das Auto von der Straße ab und überschlägt sich. Für die Insassen hat das Folgen.

Adenau (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Adenau (Landkreis Ahrweiler) sind vier Menschen verletzt worden. Ein Auto sei am späten Abend auf der L10 zwischen Adenau und der Hohen Acht in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen, teilte die Polizei mit. Demnach wurden alle vier Insassen verletzt. Sie seien mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden.