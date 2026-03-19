Westerwaldkreis
Auto überschlägt sich mehrfach – zwei Verletzte bei Unfall
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Die Polizei nahm den Unfall auf der K10 bei Winkelbach auf. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Ein 23-Jähriger verliert in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Zur Unfallursache liegen erste Erkenntnisse vor.

Montabaur (dpa/lrs) – Ein 23 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto von einer Straße bei Winkelbach im Westerwaldkreis abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall geschah am Mittwochabend am Ende einer Rechtskurve. Die Polizei nimmt als Ursache zu hohe Geschwindigkeit an. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten den Angaben zufolge fest, dass der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde Blut entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

© dpa-infocom, dpa:260319-930-836740/1

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Verkehr

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