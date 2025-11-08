Auto überschlägt sich – Insassen flüchten zunächst

Nach einem Raserunfall mit drei flüchtigen Insassen taucht ein Mann mit einer Diebstahlanzeige bei der Polizei auf. Den Beamten kommt einiges verdächtig vor.

Germersheim (dpa/lrs) – Nach einem Verkehrsunfall im pfälzischen Germersheim mit einem schwerbeschädigten Auto sind die drei Insassen des Wagens zunächst zu Fuß geflüchtet. Kurz darauf meldete sich ein 19-Jähriger bei der Polizei, um den Diebstahl unter anderem seines Handys anzuzeigen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei handele es sich mutmaßlich um den Fahrer des Unfallwagens. Die beiden anderen Insassen seien bislang noch unbekannt.

Laut Zeugenberichten war der Wagen deutlich zu schnell unterwegs gewesen und hatte sich in einer Kurve überschlagen, wie der Polizeisprecher mitteilte. «Da zunächst unklar war, ob und wie schwer die Personen verletzt waren, wurde der Nahbereich mit Unterstützung einer Drohne der Feuerwehr abgesucht.» Die Suche sei jedoch erfolglos verlaufen.

19-Jähriger erregt den Verdacht der Beamten

Etwa eine Stunde nach dem Unfall sei der 19-Jährige mit seiner Diebstahlsanzeige zur Polizei gekommen, sagte der Sprecher. Dabei habe sich der junge Mann in Widersprüche verwickelt, zudem sei er im Gesicht verletzt gewesen und habe mit 1,38 Promille unter Alkoholeinfluss gestanden. Der Mann habe keinen gültigen Führerschein.

Der Halter des Unfallwagens erklärte, der 19-Jährige habe den Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich genommen. An dem Auto entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.