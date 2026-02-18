Beim Anfahren gerät der Wagen ins Schleudern, prallt auf die Gegenfahrbahn und überschlägt sich. Zwei Menschen werden zum Teil schwer verletzt.

Mainz (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Auto in Mainz sind zwei Männer zum Teil schwer verletzt worden. Beim Anfahren an einer Ampel habe der 25-jährige Fahrer am Dienstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei Mainz mit. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt, der 35-jährige Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass der Fahrer an der Ampel möglicherweise zu stark beschleunigt habe. Das Auto sei ins Schleudern gekommen, mit der Fahrbahnbegrenzung kollidiert und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort habe es sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum als Unfallursache habe es nicht gegeben. Die Polizei sucht nun Zeugen.