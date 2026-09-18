Eine Frau ist im Landkreis Ahrweiler allein in ihrem Wagen unterwegs. Plötzlich verliert sie die Kontrolle über das Auto - und löst einen Feuerwehreinsatz aus.

Gelsdorf (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße im Landkreis Ahrweiler ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren, der nach Polizeiangaben erst auf die Gegenspur geriet und sich dann auf einem Grünstreifen mehrmals überschlug, bevor er schlussendlich auf der Seite liegen blieb. Nach dem Unfall in Gelsdorf mussten Feuerwehrkräfte die 58-Jährige aus dem demolierten Auto befreien. Die B257 wurde für etwa eine Stunde gesperrt.