Unfall im Kreis Kusel: Zeugen berichteten der Polizei, dass sich das Auto überschlug und auf der Fahrerseite liegen blieb. Für den 64-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Kusel (dpa/lrs) – Bei einem Unfall im Kreis Kusel ist ein 64 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er kam laut Polizei am Vormittag mit seinem Auto auf einer Kreisstraße zwischen Ulmet und Mayweilerhof von der Straße ab.

Zeugen berichteten laut Polizei, dass der Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dann in den Grünstreifen fuhr. Das Fahrzeug habe sich überschlagen und sei auf der Fahrerseite liegen geblieben.

«Ersthelfern gelang es, den Pkw wieder auf die Räder zu stellen und sich so den Zugang zum Fahrer zu ermöglichen», berichtete die Polizei. «Für den 64-jährigen Mann aus dem Landkreis Kusel kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er starb an der Unfallstelle.» Die Polizei schloss nicht aus, dass gesundheitliche Gründe Ursache des Unfalls beziehungsweise des Todes waren.