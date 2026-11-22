Ein Rettungshubschrauber muss am Samstag auf der B9 südlich von Ludwigshafen landen. Unter den vier Leichtverletzten sind auch zwei Kinder.

Neuhofen (dpa/lrs) – Ein Unfall mit vier Verletzten, darunter zwei Kinder, hat auf der Bundesstraße 9 südlich von Ludwigshafen eine Vollsperrung ausgelöst. Ein 34 Jahre alter Autofahrer war am Samstag bei Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) beim Überholen auf den rechten Fahrstreifen geraten und kollidierte dort mit einem anderen Pkw, wie die Autobahnpolizei in Ruchheim mitteilte. Der überholende Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 34-Jährige und sein siebenjähriger Sohn sowie der 37 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und dessen neunjähriger Sohn erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, so dass die B9 zwischenzeitlich in Richtung Ludwigshafen vollgesperrt werden musste.