Ein Auto prallt gegen eine Schutzplanke und überschlägt sich. Die Ermittlungen zum Unfall auf der A3 bei Diez dauern an – was bisher bekannt ist.

Diez (dpa) - Bei einem Autounfall auf der Autobahn 3 bei Dietz in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen gestorben. Es handle sich um Männer aus Bayern im Alter von 56 und 74 Jahren, teilte die Autobahnpolizei in Montabaur mit. Beide Todesopfer waren trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle gestorben. Die beiden weiteren Insassen des Wagens wurden verletzt, Lebensgefahr bestand nicht.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ihr Auto an der Anschlussstelle Diez in Fahrtrichtung Köln aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Schutzplanke geprallt und hatte sich überschlagen.

Die Anschlussstelle Diez wurde für die Unfallaufnahme gesperrt, die Sperrung wird den Angaben vom Nachmittag zufolge noch mehrere Stunden dauern.