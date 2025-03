In der Eifel kracht ein Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der heftige Unfall hat vor allem für zwei Insassen üble Folgen.

Lichtenborn (dpa/lrs) – Sechs Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Eifelkreis Bitburg-Prüm verletzt worden. Einer der Wagen war am Samstagabend in Lichtenborn auf der B410 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem anderen Auto kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Er schleuderte von der Straße, überschlug sich auf einem Feld und blieb auf dem Dach liegen. Zwei der Unfallopfer erlitten schwere Verletzungen.