Sprendlingen (dpa/lrs) – Ein 54-Jähriger hat sich mit seinem Wagen überschlagen und ist auf dem Dach liegengeblieben. Das Fahrzeug sei von der Straße abgekommen und habe Gestrüpp am Rand der Autobahn 61 bei Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) als «Rampe» genutzt, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten den verletzten Mann demnach am Freitag in eine Klinik.

Bevor es zu dem Überschlag kam, sei das Auto bereits unter anderem rund 700 Meter an einer Leitplanke entlanggefahren und mit einem Verkehrsschild zusammengestoßen, hieß es. Die Beamten gehen davon aus, dass der 54-Jährige wegen eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abkam.