Ein riskantes Manöver auf der A62 endet dramatisch: Nach einem Zusammenstoß überschlägt sich ein Wagen und bleibt hinter der Leitplanke liegen. Alle Details zum Unfallhergang.

Nonnweiler (dpa/lrs) – Vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die linke Fahrbahn: Eine Autofahrerin hat im Landkreis St. Wendel beim Befahren der A62 den Verkehr missachtet und krachte gegen einen anderen Wagen. Die 19-jährige Fahrerin wurde nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag schwer verletzt.

Als sie ungeachtet des Verkehrs bei Nonnweiler vom Beschleunigungsstreifen der A62 direkt auf die linke Fahrbahn zog, stieß sie gegen ein anderes Auto, in dem sich vier Menschen befanden. Die Insassen wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Das Auto der 19-Jährigen überschlug sich und blieb hinter der Leitplanke liegen. Die Autobahn war für zwei Stunden gesperrt.