Ein betrunkener Mann stößt mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn gegen ein anderes, das sich daraufhin überschlägt. Ein Vater und sein Kind kommen ins Krankenhaus.

Frankenthal (dpa/lrp) – Ein Vater und sein dreijähriges Kind sind bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Frankenthal verletzt worden. Ein betrunkener Mann war am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf der linken Spur unterwegs und aus ungeklärter Ursache mit dem Auto des Vaters auf der rechten Spur zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall habe sich das Auto des Vaters überschlagen und sei auf der Seite liegen geblieben.

Der 34-Jährige und sein Kind wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei in der Nacht keine Angaben. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei soll der 40-Jährige nicht nur betrunken, sondern auch zu schnell gefahren sein.

Die A6 war an der Unfallstelle zwischen der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord und der Theodor-Heuss-Brücke für rund fünfeinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde vorübergehend über den Standstreifen geleitet.