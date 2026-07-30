Nach einem Unfall in Saarlouis rettet sich der mutmaßliche Verursacher schwimmend ans Ufer - und flüchtet. Der andere beteiligte Fahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Saarlouis (dpa/lrs) – Nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug an einer Kreuzung ist ein Auto in Saarlouis von einer Brücke in den Saaraltarm geschleudert worden. Zeugen zufolge soll der Fahrer sich in der Nacht aus dem sinkenden Wagen gerettet haben, wie die Polizei mitteilte. Sie sahen demnach, wie er erst ans Ufer schwamm und anschließend davonlief. Der Mann war laut der Mitteilung der mutmaßliche Verursacher des Unfalls und ist noch immer flüchtig.

Anderer Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer des zweiten beteiligten Autos erlitt bei dem Zusammenstoß den Angaben nach schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Flüchtige deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein und die Vorfahrt des 35-Jährigen missachtet haben, woraufhin die beiden Wagen zusammenprallten. Das Unfallverursacher-Auto brach laut Polizei daraufhin durch den Zaun und stürzte fünf Meter tief ins Wasser. Der Wagen des 35-Jährigen sei hingegen mehrere Meter weiter auf der Straße zum Stehen gekommen.

Ob der geflüchtete Fahrer ebenfalls verletzt wurde, ist laut Polizei aktuell nicht bekannt. Der Sachschaden am Brückengeländer und an den beiden Fahrzeugen sei erheblich. Das abgestürzte Auto werde einem Sprecher zufolge aktuell geborgen. Die Sperrung am Unfallbereich ist nach Angaben der Stadt wieder aufgehoben, aber die Ampelanlage an der Kreuzung ist demnach noch außer Betrieb.