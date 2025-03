Auto stürzt fünf Meter tief auf Bahngleise

Ein Auto durchbricht in Trier ein Brückengeländer und stürzt in ein darunter liegendes Gleisbett. Der Unfall hat nicht nur für den Fahrer Folgen.

Trier (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in der Innenstadt von Trier durch ein Brückengeländer gebrochen und fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Das Fahrzeug landete auf darunter liegenden Bahngleisen und kam auf dem Dach zum Liegen, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Die Einsatzkräfte befreiten den Fahrer und brachten ihn ins Krankenhaus. Wie schwer er verletzt ist, blieb zunächst unklar. Die Arbeiten zur Bergung des Autos dauerten am Morgen noch an. Laut der Polizei kann es zu Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr kommen.