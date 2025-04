In einer Kurve verliert ein 18-Jähriger im Landkreis Mayen-Koblenz die Kontrolle über sein Auto - und durchbricht damit eine Schutzplanke. Der Wagen stürzt sieben bis acht Meter in die Tiefe.

Kettig (dpa/lrs) - Fünf junge Männer sind bei einem Unfall in Kettig (Landkreis Mayen-Koblenz) verletzt worden - einer von ihnen schwer. Ein 18-jähriger Mann habe am frühen Mittwochabend auf der B9 in Richtung Andernach einen Wagen vor seinem überholt, teilte die zuständige Koblenzer Polizei am Morgen mit. In einer Rechtskurve habe er die Kontrolle über sein Auto verloren und sei durch eine Schutzplanke gefahren. Der Wagen habe sich überschlagen und sei rund sieben bis acht Meter in die Tiefe gestürzt.

Der 18 Jahre alte Autofahrer habe schwere Verletzungen erlitten, berichtete ein Sprecher der Andernacher Polizei. Seine vier Beifahrer, ein 19-Jähriger, zwei 18-Jährige und ein 15-Jähriger, seien leicht verletzt worden. Die Unfallstelle wurde für gut dreieinhalb Stunden gesperrt. Aus welchem Grund der 18-Jährige die Kontrolle über den Wagen verloren habe, sei Gegenstand der Ermittlungen, so der Polizeisprecher. Man gehe jedoch davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt habe.