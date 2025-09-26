Ein Unfall auf einer Landstraße zwischen einem Auto und einem Bus endet für einen der Fahrer folgenschwer. Die Fahrgäste des Linienbusses kommen mit dem Schrecken davon.

Trier (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Linienbus in Trier schwer verletzt worden. Auf einer Landstraße war der Fahrer mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den entgegenkommenden Bus gekracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen aus dem Wagen befreit und kam ins Krankenhaus.

Die sechs Fahrgäste des Busses wurden bei dem Unfall in der Nacht nicht verletzt und von den Einsatzkräften zum Hauptbahnhof in Trier gebracht, hieß es. Der Busfahrer sei augenscheinlich ebenfalls unversehrt geblieben, vorsorglich aber in eine Klinik gebracht worden.