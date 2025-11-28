Verkehrsunfall
Auto schleudert durch Lebach – Fahrer stirbt nach Crash
Unfall in Lebach
Thorsten Kremers. DPA

Mit Wucht durchbricht ein Auto Gehweg, prallte gegen Baum und Laterne – mitten in Lebach. Der Fahrer überlebt das Unglück nicht. Und es wird noch jemand in Mitleidenschaft gezogen.

Lebach (dpa/lrs) – Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat in der Innenstadt von Lebach (Landkreis Saarlouis) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist Stunden nach dem schweren Unfall gestorben. Er kam gegen Mittag aus ungeklärter Ursache hinter einem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab. Sein Auto überfuhr einen Gehweg, prallte gegen einen Baum, eine Sitzbank, eine Laterne und einen Mülleimer und wurde schließlich gegen ein Geschäftsgebäude geschleudert, bevor es auf der Seite liegen blieb. Ein Fußgänger wurde durch Trümmerteile leicht verletzt. Passanten leisteten Erste Hilfe, der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später starb.

