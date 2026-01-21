Schreck in der Morgenstunde: Ein Pkw landet ohne Fahrer im Rhein und bleibt an einer Schiffsanlegestelle hängen. Wie die Bergung ablaufen soll.

Mainz (dpa/lrs) – Am Morgen ist ein Auto in Mainz aus noch ungeklärter Ursache in den Rhein gerollt. In dem Pkw befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Insassen, wie die Polizei mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 7.00 Uhr am Adenauer-Ufer. Das Auto sei nach dem Hineinrollen in den Rhein an einer Schiffsanlegestelle hängengeblieben. Die Berufsfeuer Mainz habe das Fahrzeug gesichert.

Der Schiffsverkehr wird durch das Fahrzeug nicht beeinträchtigt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Mithilfe eines Arbeitsschiffes soll der Pkw im Laufe des Tages geborgen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.