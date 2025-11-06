Auto rammt Pferd – Fahrerin erleidet Schock

Ein freilaufendes Pferd wird von einem Auto erfasst, die Fahrerin kommt mit Schock ins Krankenhaus. Die Straße bleibt für Stunden gesperrt.

Bingen (dpa/lrs) – Zwei entlaufene Pferde haben bei Bingen-Gaulsheim einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde eines der Tiere am frühen Morgen bei Dunkelheit und Nebel auf einer Straße von einem Auto erfasst. Die 47 Jahre alte Fahrerin erlitt demnach einen Schock und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto habe einen Totalschaden, hieß es.

Das Pferd wurde den Angaben nach so schwer verletzt, dass es erschossen werden musste. Das andere Tier lief zunächst weiter, konnte aber eingefangen werden. Die L419 zwischen Bingen-Ost und Gau-Algesheim war laut Mitteilung etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.