Feuerwehr, THW und Rettungsdienst im Großeinsatz: Nach dem Unfall in Budenbach bleibt die Ortsdurchfahrt bis abends gesperrt. Was die Polizei über den Fahrer herausfand.

Budenbach (dpa/lrs) – In einer Kurve im Rhein-Hunsrück-Kreis ist ein Mann mit seinem Auto gegen das Hinterrad eines entgegenkommenden Traktors gestoßen und danach gegen den Pfeiler eines Fachwerkhauses geprallt. Der 75-Jährige wurde schwer verletzt und am Freitagnachmittag ins Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb bei dem Unfall in Budenbach unverletzt.

Das Technische Hilfswerk sicherte das beschädigte Gebäude. Die Ortsdurchfahrt war bis in die späten Abendstunden gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Laut Polizei ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Autofahrer – ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Im Einsatz waren Feuerwehren aus Simmern, Kisselbach, Horn und Budenbach, das THW, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei.