Ein Unfall in Andernach endet für einen 58-Jährigen tödlich, seine Schwester liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen.

Andernach (dpa/lrs) – Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist am Vormittag in Andernach gegen eine Mauer gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Seine 56-jährige alte Schwester habe als Beifahrerin schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Die Geschwister wurden unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht, dort starb der Mann.

Ihr Wagen war aus bislang unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und gegen die Mauer einer Bahnunterführung geprallt. Die Unfallstelle wurde bis zum Nachmittag gesperrt.