Auto prallt gegen Baum – Fahrer schwer verletzt
Der Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)
Carsten Rehder. DPA

Früh am Morgen kracht ein Auto bei Mündersbach gegen einen Baum – der Fahrer wird schwer verletzt. Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, ist unklar.

Mündersbach (dpa/lrs) – Beim Aufprall auf einen Baum im Westerwald ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei am frühen Morgen zwischen Freirachdorf und Mündersbach (Westerwaldkreis) unterwegs gewesen, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei mit. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor, ist unklar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke musste zwischenzeitlich gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

