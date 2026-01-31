Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen musste ein Autofahrer per Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Wadern (dpa/lrs) – Bei einem Unfall in Wadern ist ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, kam er am Freitag mit seinem Auto auf die Gegenfahrspur und prallte frontal gegen einen Lastwagen. Ein weiteres Auto fuhr dann in den Lkw.

«Infolge des Zusammenstoßes bestand für den Unfallverursacher zunächst Lebensgefahr, weshalb dieser mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht wurde», so die Polizei. Inzwischen sei der Gesundheitszustand des Unfallverursachers stabil.

Die Unfallstelle musste mehrere Stunden gesperrt werden. Warum der Mann in den Gegenverkehr geriet, wird nun ermittelt.