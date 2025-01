Auto prallt an Garagendach – Fahrer schwer verletzt

Bockenheim an der Weinstraße (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist bei einem Unfall mit seinem Wagen abgehoben und an ein Garagendach in Bockenheim an der Weinstraße geprallt. Der 63-Jährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann fuhr demnach zweimal kurz hintereinander mit dem Wagen gegen Steine neben der Fahrbahn und danach unter anderem gegen die Garage sowie ein parkendes Auto. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war ein Teil der Weinstraße in Bockenheim am Dienstag rund fünf Stunden gesperrt.

Kurz nach dem Ortseingang im Landkreis Bad Dürkheim sei der Wagen zum ersten Mal an einen Stein geraten, der sich auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn befand, hieß es. Der Stein wurde in den angrenzenden Hof eines Winzers geschleudert und beschädigte mehrere Weintanks.

Danach geriet der Mann mit dem Auto gegen einen weiteren Stein an einem Gehweg. Das Fahrzeug hob ab, knickte ein Verkehrsschild um und landete frontal an einem etwa 15 Meter entfernten Garagendach, wie es weiter hieß. Der Wagen prallte wieder ab, touchierte einen Baum und fuhr schließlich gegen einen geparkten Pkw.

Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein nicht mehr fahrbereites Auto wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.