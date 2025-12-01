Auto kracht neben A61 gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Ein Auto kommt auf einer Ausfahrt der A61 von der Straße ab und durchbricht die Schutzplanke. Rettungskräfte müssen den Fahrer aus dem Wrack schneiden.

Plaidt (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist bei einem Unfall an einer Ausfahrt der Autobahn 61 schwer verletzt worden. Sein Wagen war nach Polizeiangaben auf Höhe der Gemeinde Plaidt (Landkreis Mayen-Koblenz) in einer Kurve von der Straße abgekommen, durchbrach eine Schutzplanke, überquerte einen Grünstreifen und krachte dann gegen einen Baum. Rettungskräfte schnitten den 60-Jährigen aus dem Autowrack und brachten ihn ins Krankenhaus.

Die Auffahrt der Autobahn in Richtung Koblenz wurde für eineinhalb Stunden gesperrt. Zur Ursache des Unfalls wird noch ermittelt.