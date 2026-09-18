Am frühen Morgen kommt es in Gau-Algesheim zu einem folgenschweren Autounfall. Mehrere Menschen werden verletzt. Vieles ist laut Polizei noch unklar.

Gau-Algesheim (dpa/lrs) – Vier Insassen eines Autos im Alter von 19 bis 22 Jahren sind bei einem Unfall im Landkreis Mainz-Bingen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Wagen sei aus bislang ungeklärter Ursache in den frühen Morgenstunden von einer Straße in Gau-Algesheim abgekommen und in zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge gekracht, teilte ein Sprecher der Polizei Ingelheim mit.

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall gegen 4.50 Uhr demnach schwerstverletzt, die beiden anderen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Unfallhergang unklar

Ein Gutachter soll nun klären, wie der Unfall genau ablief. Es sei unklar, welcher der Insassen das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren habe, so der Polizeisprecher. Von allen Beteiligten seien auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz Blutproben entnommen worden. Am Unfallauto und an einem der geparkten Autos entstand ein Totalschaden.