Budenbach (dpa) – Bei einem Verkehrsunfall im Rhein-Hunsrück-Kreis ist ein Mann schwer verletzt und ein Fachwerkhaus beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 75-Jährige in Budenbach mit seinem Auto gegen einen Traktor im Gegenverkehr und kam von der Straße ab. Er krachte in einen Pfeiler eines Fachwerkhauses. Der Mann wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Weil die Beamten vermuteten, dass er getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Wegen des Schadens am Haus wurde auch das Technische Hilfswerk für Sicherungsmaßnahmen hinzugezogen.

